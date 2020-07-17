عمر السومة يوجه رسالة لـ عبدالفتاح عسيري بعد انتقاله إلى النصر





ونشر عمر السومة صورة لعبد الفتاح عسيري بعد توقيعه للنصر، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " سناب شات". وكتب عليها:" ألف مبروك يا حب.. الله يوفقك".





وأعلن نادي النصر منذ ساعات قليلة، تعاقده مع عبدالفتاح عسيري لأعب أهلي جدة السابق، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

ولم يكشف نادي النصر عن تفاصيل عقد عبد الفتاح عسيري الجديد.



يذكر أن عبدالفتاح عسيري شارك مع أهلي جدة في 15 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.









وجه النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة رسالة إلى زميله السابق عبدالفتاح عسيري بعد انضمامه إلى نادي النصر.