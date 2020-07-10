بعد إصابة زميله بكورونا.. سلبية مسحة عمر السومة





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن عمر السومة أكد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها مؤخرا.





وأضافت الصحبفة، أن غياب السومة عن تدريبات أهلي جدة خلال الأيام الماضية، جاء كنوع من الاحتراز حتى يتم التأكد من سلامته.





وكانت الفحوصات الطبية، أثبت إصابة سعيد المولد لاعب أهلي جدة، أمس الخميس، بفيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت مؤخرا 4 أغسطس المقبل، موعدا لعودة مسابقة الدوري.





ويحتل فريق أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.





أعلن النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي سلبية مسحة كورونا التي خضع لها قبل أيام.