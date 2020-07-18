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بين الناس

منذ شهر رمضان.. سكان شارع عبد العاطى بعزبة النخل يشكون من ضعف ضخ المياه

السبت 18/يوليه/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن حنا رشدى حنا، المقيم فى شارع عبد العاطى حسين، المتفرع من شارع عرب الطوايلة بعزبة النخل الغربية، في حى المطرية بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف مياه الشرب وعدم انتظام الضخ منذ شهر رمضان الماضى.

ويقول فى رسالته : تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى شركة مياه القاهرة الكبرى، مطالبا بضرورة الضخ المنتظم للمياه ولكن لم يتم الإستجابة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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