منذ شهر رمضان.. سكان شارع عبد العاطى بعزبة النخل يشكون من ضعف ضخ المياه

شكا المواطن حنا رشدى حنا، المقيم فى شارع عبد العاطى حسين، المتفرع من شارع عرب الطوايلة بعزبة النخل الغربية، في حى المطرية بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف مياه الشرب وعدم انتظام الضخ منذ شهر رمضان الماضى.





ويقول فى رسالته : تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى شركة مياه القاهرة الكبرى، مطالبا بضرورة الضخ المنتظم للمياه ولكن لم يتم الإستجابة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



