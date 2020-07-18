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رياضة

بعد استلام دراجته.. عزمى مجاهد: مبادرة وزارة الشباب والرياضة تأخرت كثيرا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:11 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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يسري غازي
أكد عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة، أن مبادرة دراجتك صحتك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة تأخرت كثيرا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قامت بتسليم دراجات من مبادرة (دراجتك صحتك) لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "حصلت على دراجة من مبادرة دراجتك صحتك اليوم السبت وهى مبادرة مفيدة جدا للبيئة وصحة الإنسان ولكنها تأخرت كثيرا".

وأضاف: "المبادرة تأتى فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة المواطن المصري باعتبارها صديقة للبيئة وتحافظ على المواطن من النواحي الصحية وسط الزحام".

وشدد على أن مبادرة دراجتك صحتك تساهم فى التباعد الاجتماعي فى المواصلات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتساعد المواطنين على تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنه وفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

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