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محافظات

تعليم مطروح: لا شكاوى بين طلاب الثانوية العامة من امتحانات اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بمطروح اليوم الأحد أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى شكاوى من امتحانات اليوم. 

وأضاف أنه تفقد اليوم لجان الشهادة الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح.


 حيث أدى طلاب القسم العلمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات بينما طلاب القسم العلمي رياضة الامتحان في فرع التفاضل والتكامل فترة واحدة لمدة ساعتين بينما أدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.

وأشار إلى أنه أنه تم متابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة  على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

وقدم مدير التعليم الشكر  لمسئولي أمن مطروح للجهد المتميز والأداء المثمر وتنفيذ خطة محكمة لتأمين اللجان الامتحانية بكل الإدارات التعليمية منذ بدايتها.
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