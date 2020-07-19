تعليم مطروح: لا شكاوى بين طلاب الثانوية العامة من امتحانات اليوم

أ كد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بمطروح اليوم الأحد أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى شكاوى من امتحانات اليوم.





وأضاف أنه تفقد اليوم لجان الشهادة الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح.









حيث أدى طلاب القسم العلمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات بينما طلاب القسم العلمي رياضة الامتحان في فرع التفاضل والتكامل فترة واحدة لمدة ساعتين بينما أدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.





وأشار إلى أنه أنه تم متابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.



