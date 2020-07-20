انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالجبر والهندسة الفراغية.. غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا، الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





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ويعد غدا الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.









وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن مسئولي كنترولات الثانوية العامة سيحصلون على إجازة خلال فترة عيد الأضحى، موضحا أنهم سيعودون لممارسة عملهم بعد العيد مباشرة.





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وقال "حجازي"، بعد العيد ستعود الكنترولات لممارسة عملها، لمدة 4 أيام أو أكثر للانتهاء من رصد الدرجات وتجهيز النتيجة استعدادا لاعلانها رسميا، موضحا أن التسرع في إعلان النتيجة لن يكون في مصلحة الطالب.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، "يجب التأنى فى أعمال التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه، منوهًا ان التسرع فى اظهار النتيجة سوف يضر بالطالب ولا يفيده".