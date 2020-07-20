AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالجبر والهندسة الفراغية.. غدا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ياسمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا، الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 


اقرأ أيضا |



ويعد غدا الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.



وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن مسئولي كنترولات الثانوية العامة سيحصلون على إجازة خلال فترة عيد الأضحى، موضحا أنهم سيعودون لممارسة عملهم بعد العيد مباشرة.


اقرأ أيضا | 



وقال "حجازي"، بعد العيد ستعود الكنترولات لممارسة عملها، لمدة 4 أيام أو أكثر للانتهاء من رصد الدرجات وتجهيز النتيجة استعدادا لاعلانها رسميا، موضحا أن التسرع في إعلان النتيجة لن يكون في مصلحة الطالب.


وتابع نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، "يجب التأنى فى أعمال التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه، منوهًا ان التسرع فى اظهار النتيجة سوف يضر بالطالب ولا يفيده".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. الأحد

جروب للغش يزعم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بـ 600 جنيه.. والتعليم: نصاب والجهات الأمنية ستتعامل معه

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة: الساعات الديجيتال ممنوعة في اللجان غدا

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا و التفاضل وعلم النفس .. اليوم

التعليم: لن نسمح لطلاب الثانوية العامة بارتداء الساعات الديجيتال في اللجان اليوم

تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط

ترشيحاتنا

في آخر ظهور لها ... جوهرة تمزح مع شاكوش في فيديو جديد

الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق 762 مرشحا لمجلس الشيوخ واستبعاد 150

6 أكاذيب شهيرة عن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. صدى البلد يوضح

الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة.. من هي معتزة عبد الصبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد