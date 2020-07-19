AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: الإهمال موروث نتعامل معه بصرامة للقضاء عليه

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:27 م
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
Advertisements
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن توجهه إلى منزل الطفل حسن عبد الله حسن، للأطمئنان عليه بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى، يأتى من منطلق أنه فى مقام أبنه بالإضافة إلى أنه مسئول عن كل مواطن فى المحافظة، وتابع:"نحن مسئولين عن جميع المواطنين ومحاسبة أى مقصر".

 وأضاف " غراب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإهمال موروث يحتاج صرامة شديدة فى التعامل معه من أجل القضاء عليه وهو ما نعمل عليه الآن".

ووجه عبد الله حسن، والد الطفل الذى سقط فى البلاعة،خلال اتصال مشترك، الشكر لمحافظة الشرقية، مؤكدًا أنه لم يتوقع زيارة الدكتور ممدوح غراب لمنزله للاطمئنان على أبنه، وتابع:"شرف ليا أنه يزورنى ويزور أبنى  ..واشكر الرئيس السيسى والنائب العام والنيابة العامة ومحافظ الشرقية وأشكر كل شخص وقف معايا فى محنتى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تغيبه عن أسرته من أول رمضان.. إعادة طفل إلى أسرته في الشرقية

محافظ الشرقية: هناك حالة لامبالاة من أهالي المحافظة.. فيديو

سعر الشقة 2 مليون.. ممدوح غراب: تشكيل لجنة لفحص 439 برجا مخالفا في منطقة الغشام بالشرقية

بلاعة بدون غطاء تعرض حياة المارة بشارع الأوقاف بالبراجيل للخطر

بسبب طائرة ورقية.. حى ثان الزقازيق يتخذ إجراءات عاجلة عقب سقوط طفل الشرقية ببيارة صرف

محافظ الشرقية سأتوجه غدًا لمنزل الطفل الذى سقط في بالوعة صرف صحي

ترشيحاتنا

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

علي جمعة: 15 مرضا داخل النفس البشرية

جريمة قتل بشعة في المنيا.. ذبح شاب وسط المارة بسبب خصومة ثأرية في سمالوط

وزير التعليم يكشف سبب اختيار 17 أكتوبر لبدء العام الدراسي الجديد

سارة خليفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

ترامب: كورونا سينتهي عاجلا أم آجلا .. وعلينا التعايش معه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور