محافظ الشرقية: الإهمال موروث نتعامل معه بصرامة للقضاء عليه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، إن توجهه إلى منزل الطفل حسن عبد الله حسن، للأطمئنان عليه بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى، يأتى من منطلق أنه فى مقام أبنه بالإضافة إلى أنه مسئول عن كل مواطن فى المحافظة، وتابع:"نحن مسئولين عن جميع المواطنين ومحاسبة أى مقصر".





وأضاف " غراب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإهمال موروث يحتاج صرامة شديدة فى التعامل معه من أجل القضاء عليه وهو ما نعمل عليه الآن".





ووجه عبد الله حسن، والد الطفل الذى سقط فى البلاعة،خلال اتصال مشترك، الشكر لمحافظة الشرقية، مؤكدًا أنه لم يتوقع زيارة الدكتور ممدوح غراب لمنزله للاطمئنان على أبنه، وتابع:"شرف ليا أنه يزورنى ويزور أبنى ..واشكر الرئيس السيسى والنائب العام والنيابة العامة ومحافظ الشرقية وأشكر كل شخص وقف معايا فى محنتى".



