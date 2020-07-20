تداول نموذج إجابة جيولوجيا الثانوية العامة عبر فيس بوك .. صور

وكان قد أدى صباح أمس الاحد طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و "التفاضل والتكامل" و "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفا و713 طالبا/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





حيث أدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفا و330 طالبا/طالبة،كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103آلاف و 315 طالبا/طالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249ألفا و68 طالبا/طالبة.









وقد تم التنبيه علي السادة مشرفي عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلي التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.



