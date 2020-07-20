الأردن تبحث وقف خطة الضم الإسرائيلية مع لوكسمبورج واندونيسيا

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إتصالين هاتفين مع كل من وزير خارجية لوكسمبرغ جان أسلبورن ومع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي اليوم.









وكشفت الخارجية الأردنية أن الإتصالين تناولا الجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل أراض فلسطينية ، مشددا علي ضرورة وقف تنفيذ القرار والعودة لمفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.









وجدد الصفدي رفضه القاطع لقرار الضم الذ يعد خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين ، مطالبا بضرورة بذل مزيد من الجهود لمنع الضم وفتح أفق حقيقية لتحقيق السلام العادل علي اساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وهو الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبي علي حد تعبيره.









وشدد الصفدي ونظيرته الإندونيسية على أن الضم خرق للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين وكل الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ سبيله الوحيد.









وفي سياق آخر شدد الصفدي في إتصاله مع وزيرة خارجية " إندونيسيا " علي ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.