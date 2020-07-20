يوهانسن عيد: العام الدراسي الجديد سيشهد البداية الحقيقية لنظام تعليمي جديد في مصر

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، سيشهد البداية الحقيقية المبنية على أسس علمية للتعليم عن بعد .





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وأكدت يوهانسن أن الدولة المصرية وبتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة شخصية من دولة رئيس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بالاستمرار في وضع القواعد الراسخة لنظم التعليم الجديدة بكافة مؤسسات التعليم الجامعي وماقبل الجامعي والفني .





وعقب اجتماعها الدوري اليوم بقيادات هيئة الجودة ممثلين في نواب رئيس الهيئة ومديري ادارات التدريب والاعتماد والمعلومات ، قالت الدكتورة يوهانسن عيد أن التعليم الالكتروني من المستحدثات التكنولوجية التي أثبتت أهميتها وفعاليتها في الفترة الأخيره وأمكن بوسائلها المختلفة إكساب الطالب مختلف المعارف والمهارات والاتجاهات العلمية والبحثيه .





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وبخصوص مايمكن أن يكون عليه نظام التعليم في الموسم القادم وما سيترتب عليه من تقييم ومتابعة من قبل هيئة الجودة ، قالت الدكتورة يوهانسن عيد إن كافة الظروف والتحديات ستفرض عملية دمج بين نظامى التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد، وأن هذا الدمج بين النظامين معمول به على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي فى عدد كبير من دول العالم .





وعن معايير الجودة في التعليم عن بعد ، أوضحت رئيس هيئة الجودة ان عمل الهيئة مع أي نظام تعليمي يعتمد على ثلاثة قواعد اساسية وهي جودة البرامج التعليمية وجودة الأداء وجودة المخرجات، بمعنى أن يكون تصميم البرامج محدد المواصفات التي يجب مراعاتها في التخطيط والعمل وأن يكون الأداء وفق المعايير المعلنة والمحددة وأن يكو ن المنتج التعليمي والخدمات محققة للمعايير والمواصفات المستهدفه والمتوقعة.



