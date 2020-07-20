تنسيقية الأحزاب تشيد بتفويض البرلمان للرئيس في إرسال عناصر قتالية خارج الحدود





كما أكدت دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لاسيّما بعد تفويض ممثلي القبائل الليبية والجيش الوطنى الليبي، وطلب مجلس النواب الليبي -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية في حفظ الأمن القومي الليبي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.





كان مجلس النواب أعلن في بيان رسمي اليوم موافقته خلال الجلسة العامة السرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات و تمت الموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نواب.



كما يرسل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خطابًا رسميًا، اليوم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرار المجلس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

أثنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان مجلس النواب المصري، اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي، جراء تحركات الدول التي ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد الأمن والسلم في المنطقة، مشيدة كذلك بتحركات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الصدد