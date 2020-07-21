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بين الناس

أهالي مساكن العبور بالدقهلية يستغيثون من احتلال المحلات لشقق الدور الأرضى بالمساكن

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن علاء عبد المقصود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من احتلال المحلات لشقق الدور الأرضى بالمساكن.

ويقول فى رسالته: نحن أهالي مساكن العبور بمحافظة الدقهلية نرجو انقاذنا من أسراب المحلات التي فتحت في الشقق والاراضي بالمساكن التى جعلت حياتنا جحيم حيث تقوم تلك المحلات بأنشطة كلها تخص خدمات السيارات وتعوق سير المرور ومنها محلات تنظيف الفلاتر للسيارات وتنظيفها بالكيروسين والجاز داخل أحواض السيارات الملتهبة السخونة مما يضر بصحتنا وصحة أولادنا والبيئة علما بان هذه المحلات لم تحصل على أي تراخيص من اي نوع سواء المحافظة أو الحي أو البيئة.

مناشد المسئولين اتخاذ اللازم مع تلك المحال .
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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