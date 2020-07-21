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فن

سوسن بدر تعلق على أغنية لك يا مصر السلامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:01 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام جزء من أغنية الفنان محمد محسن الجديدة "لك يا مصر السلامة".

وعلقت سوسن بدر على الفيديو قائلة "الله، حفظ الله أرضها وشعبها وجيشها".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
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