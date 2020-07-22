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رياضة

بالأسماء .. صدى البلد يكشف إصابات نادي سموحة.. وفرج عامر: حضن جميع لاعبي الزمالك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:34 ص
لقاء سابق الزمالك
لقاء سابق الزمالك وسموحة
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حسام الحارتي
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أنه تم اكتشاف إصابة ثنائي الفريق خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى عزل اللاعبين من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتابع فرج عامر: "الإصابة تتواجد بين ثنائي الفريق بين محمد كوفي وديريك نيسيبامبي.

وأتم: "محمد كوفي حضن جميع لاعبي الزمالك وأولهم شيكابالا".

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وفي سياق سابق، أعلن محمد فرج عامر،، إصابة إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق السكندري بالرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمس فى مباراة ودية أمام الزمالك.

وتعرض إسلام جمال، للإصابة بالرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة الزمالك الودية التي أقيمت أمس، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف.

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