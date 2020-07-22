لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور

للحديث عن المشروعات الهائلة التى تمت خلال الآونة الأخيرة، وذلك في حضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام.

واستعرض محافظ بورسعيد ، جميع المشروعات التى تمت فى مختلف المجالات، وأهمها مشروعى "التأمين الصحى الشامل" و"التحول الرقمي"، حيث كانت بورسعيد المحافظة الرائدة فى هذه التجربة، إلى جانب الطفرة الصناعية ودخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد الاقتصادية .





وأشار إلى أهمية الحديث عن تطوير المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والتى اتخذت عدة أشكال كإنشاء أسواق حضارية و القضاء على الأسواق العشوائية ، وتطوير الطرق والمحاور والرئيسية والفرعية، وكذلك تطوير الحدائق والمتنزهات بشكل جمالى وحضارى يليق بتاريخ بورسعيد .





إلى جانب النهوض ببورسعيد سياحيا وعودة مكانتها الرائدة فى هذا المجال السياحى.

وفى نفس السياق ، أوضح المحافظ ، الدور الذى تبذله الأجهزة التنفيذية والعمل ليل نهار؛ من أجل سرعة انجاز المشروعات السكنية للشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل فى العديد من القطاعات،