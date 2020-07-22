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محافظات

لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:11 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، لقاء موسعا مع العاملين بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة، أهمها إدارة التحول الرقمي والبوابة الإلكترونية ومركز معلومات شبكات المرافق وخدمة المواطنين؛ للحديث عن المشروعات الهائلة التى تمت خلال الآونة الأخيرة، وذلك في حضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام.

واستعرض محافظ بورسعيد ، جميع المشروعات التى تمت فى مختلف المجالات، وأهمها مشروعى "التأمين الصحى الشامل" و"التحول الرقمي"، حيث كانت بورسعيد المحافظة الرائدة فى هذه التجربة، إلى جانب الطفرة الصناعية ودخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد الاقتصادية .

وأشار إلى أهمية الحديث عن  تطوير المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والتى اتخذت عدة أشكال كإنشاء أسواق حضارية و القضاء على الأسواق العشوائية ، وتطوير الطرق والمحاور والرئيسية والفرعية، وكذلك تطوير الحدائق والمتنزهات بشكل جمالى وحضارى يليق بتاريخ بورسعيد .


وفى نفس السياق ، أوضح المحافظ ، الدور الذى تبذله الأجهزة التنفيذية والعمل ليل نهار؛ من أجل سرعة انجاز المشروعات السكنية للشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل فى العديد من القطاعات، إلى جانب النهوض ببورسعيد سياحيا وعودة مكانتها الرائدة فى هذا المجال السياحى.

ولفت إلى أن مشروعات تنمية شرق وغرب بورسعيد العملاقة وتنمية قناة السويس وغيرها من الجهود؛ دفعت بورسعيد نحو طريق التنمية المستدامة .

وأضاف أن هذه المشروعات استهدفت فى المقام الأول توفير كافة سبل الراحة للمواطن والارتقاء بالمعيشة، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لجعل بورسعيد محافظة تنموية متطورة من الدرجة الأولى، من خلال تطوير وتنمية جميع القطاعات فى وقت واحد وبجهود متوازية.

ومن هذا المنطلق، أكد محافظ بورسعيد على ضرورة وعى المواطن ودوره الإيجابى فى دعم الدولة ومؤسساتها خلال المخاطر التى تواجهها حاليا، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التنمية والتطور.
لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور
لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور
لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور
لتجاوز المِحَن.. محافظ بورسعيد: وعي المواطن ضرورة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور
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