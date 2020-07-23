أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 يوليو 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.







وسجل سعرا يتراوح بين 7 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.





وتراوح سعر كيلو من 15 إلى 18 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.











