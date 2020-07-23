3 محاور.. أستاذ هندسة طرق: مصر أحدثت طفرة في تطوير شبكة النقل.. فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والكبارى بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيًر لتطوير شبكة الطرق ومنظومة الكبارى بشكل عام.





وأوضح أستاذ هندسة الطرق والكبارى بجامعة عين شمس ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن هدف الحكومة المصرية من تطوير شبكة الطرق ليس فقط بهدف نقل البضائع، مؤكدًا أن تنمية الكبارى تخدم أيضأ تنمية المناطق الزراعية ، وتحسين الصادرات .





ولفت الدكتور أسامة عقيل ، لوجود 3 أسس للتنمية ترتكز على النقل ، الطاقة ، الاتصالات ، مشيرأ إلى أن الدولة المصرية أحدثت طفرة كبيرة فى منظومة الطرق وعلى رأسها محاور طرق العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لتطوير وتدشين محطات جديدة بـ مترو الأنفاق.



