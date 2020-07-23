نقابة البترول تهنئ السيسي وشعب مصر بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة

هنأ محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.











وقال رئيس النقابة، في بيانه الذي أصدره اليوم، الخميس: "تتقدم النقابة العامة للعاملين بالبترول بخالص الأمنيات القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين".









ودعا رئيس نقابة البترول الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 23 يوليو في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف جميع أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر وتقدمها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين، وحقد الحاقدين وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان.









كما دعا رئيس النقابة الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد، حتى تصل مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بها بين الأمم.









وأكد رئيس نقابة البترول أن جيش مصر العظيم هو الدرع الحصينة للوطن، بما قدم من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.







