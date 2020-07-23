AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتفالا بذكرى 23 يوليو.. إضاءة برج خليفة في دبي بعلم مصر.. صورة

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:44 م
برج خليفة يتزين بعلم
برج خليفة يتزين بعلم مصر
Advertisements
شيماء مصطفى
أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، اليوم الخميس، بعلم مصر، احتفالا مع الشعب المصري باليوم الوطني وذكرى 23 يوليو.


وقال الحساب الرسمي لبرج خليفة على موقع "تويتر": "نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".


وهنأت الإمارات مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.


كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برج خليفة يشارك الإنسانية في يوم الصلاة لرفع وباء كورونا .. فيديو

صورة لطالب مصري تزين أطول مبنى في العالم.. فما القصة؟

حلم واتحقق بسبب كورونا.. محمد عمر.. أول مصري تظهر صورته على أطول برج في العالم.. صور

برج خليفة يتزين بالعلم الروسي.. شاهد

قادة الإمارات يهنئون ترامب بعيد الاستقلال

ترشيحاتنا

تريقة على القمة.. قناة الأهلى: اختيار السبت لمباراة الزمالك ضمان للسيولة المرورية

ملفوف بعلم مصر.. لحظة تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية.. فيديو

الزمالك يغرم محمود علاء 200 ألف جنيه لما بدر منه بعد طرده في ودية بيراميدز

مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات بومبيو بشراء الصين له

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020 .. و6 أغسطس فتح الموقع

التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لمدة 30 يوما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل