احتفالا بذكرى 23 يوليو.. إضاءة برج خليفة في دبي بعلم مصر.. صورة

أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، اليوم الخميس، بعلم مصر، احتفالا مع الشعب المصري باليوم الوطني وذكرى 23 يوليو.

وقال الحساب الرسمي لبرج خليفة على موقع "تويتر": "نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".

وهنأت الإمارات مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي.



نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار



Burj Khalifa lights up in celebration of #Egypt’s National Day. We wish them ongoing progress and prosperity#BurjKhalifa pic.twitter.com/5mu6VHTGU4