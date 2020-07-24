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فن

فيلم إيطالي في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:38 م
مهرجان فينيسيا السينمائي
مهرجان فينيسيا السينمائي
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محمد نبيـل
كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلم  افتتاح دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل.

ويأتي فيلم "Lacci" لدانييلي لوتشيتي كأول فيلم إيطالي يفتح الهرجان العريق منذ أكثر من 10 سنوات، بعد فيلم "Baarìa" لجيوزبي تورنتوري الذي تصدر دورة عام 2009. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ألبا روهرواشر ولويجي لو كاسشيو ولورا مورانتي وسيلفيو أورلاندو وليندا كاريدي.

كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، قد أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
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