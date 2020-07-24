بسبب دعمه لحكومة السراج.. إقالة وزير الخارجية التونسي

قرر رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلياس الفخفاخ، إقالة وزير الخارجية من الحكومة بعد التشاور مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.





وكانت تقارير إعلامية تونسية تحدثت اليوم عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب رسميا من رئيس حكومة تسيير الأعمال "إلياس الفخفاخ" إقالة وزير الشؤون الخارجية "نور الدين الري".





وأشارت إلى أن أسباب رغبة الرئيس التونسي في استبعاد وزير الخارجية من الحكومة المستقيلة، تعود إلى خلاف بين الطرفين حول الملف الليبي.





ويتمثل الخلاف بين "قيس سعيد" و"نور الدين الري" في دعمه لحكومة الوفاق الليبية والاعتراف بها فقط، حيث يؤكد وزير الخارجية على ضرورة الانحياز الى حكومة السراج في حين يتمسك الرئيس التونسي بضرورة الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع الليبي.