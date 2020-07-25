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منوعات

رجل قاسي يسحل كلب ويلكمه بعنف على وجهه.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لرجل جاحد،  يمسك  بكلب من طوقه ويضربها ثلاث مرات قبل جره على الأرض.


ووفقًا لصحيفة تم تداول مقاطع فيديو للهجوم العنيف، الذي ورد أنه حدث في إدلينجتون  ، بجنوب مقاطعة يوركشاير  البريطانية، مئات المرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


في مقطع الفيديو ، يظهر رجل يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا ونظارة شمسية وبجواره رجلًا آخر يقف بالقرب منه وهو يحدث في هاتفه ، قبل أن يعيده إلى جيبه ويقترب من الحيوان الأليف.


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وبعد ذلك يمسك الرجل  بالكلب فيعنف من طوقه ويضربه بثلاث لكمات عنيفة على وجهه أمام المارة المذهولين.


أثار الفيديو غضبًا  واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث وصف العديد من المستخدمين اللقطات بأنها مقززة وغير إنسانية.

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