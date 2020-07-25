أندونيسي يجلد 17 مرة للعبه القمار على مقهى.. صور

تعرض سجين إندونيسي لإصابات قوية بعد أن تم جلده لانتهاكه قانون الشريعة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أدارت محكمة الشريعة الإسلامية في آتشيه 17 جلدة للرجل الذي ثبتت إدانته بالمقامرة في مدينة لوكسيوماوي.

تظهر الصور المروعة علامات حمراء داكنة على ظهر الرجل وأسفل جانب ذراعه.

تشتهر منطقة آتشيه في غرب إندونيسيا بكونها منطقة محافظة والجزء الوحيد من البلاد حيث يتم استخدام قانون الشريعة.

وكان تم تنفيذ عقوبة الجلد من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة لوكسيوماوي في استاد توناس بانجسا لوكسيوماوي بعد صلاة الجمعة اليوم.

تم القبض على المتهم يوم 17 أبريل في مقهى في منطقة باندا ساكتي في لوكسيوماوي، هو يلعب القمار وهذا الأمر يخالف قانون الشريعة بتلك المنطقة.