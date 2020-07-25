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تعليم

جامعة الفيوم: انقضاء اليوم الثالث عشر لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بسلام

السبت 25/يوليه/2020 - 02:20 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم بفضل الله وحمده انتهاء اليوم الثالث عشر من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 2020/7/25 للعام الجامعي 2020/2019 بكافة كليات الجامعة.

 ومرت الاختبارات بكل سلام ويسر وسهولة؛ حيث كان عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات 2582 طالبا وطالبة حضر منهم 2509 وتغيب 73 طالبا.


وأضاف شديد أن  امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير وفق التتابع الزمني بمختلف الكليات لمنع التكدس إلى جانب استحداث أدوات وتطبيق قواعد صارمة خلال فترة الامتحانات، شملت تركيب بوابات تعقيم الكترونية لكافة مداخل الكليات ومباني الجامعة ، ويتم الدخول والخروج خلالها للتعقيم فى وجود مسئول لقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل الدخول إلى اللجنة.


كما تم تجهيز غرف طبية من قبل الإدارة الطبية بجميع الكليات للحالات الطارئة مع وضع لوحات ارشادية وتعليمات وقائية بجميع الممرات داخل الكليات بالاضافة إلى توافر أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان.

جامعة الفيوم: انقضاء اليوم الثالث عشر لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بسلام
جامعة الفيوم: انقضاء اليوم الثالث عشر لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بسلام
جامعة الفيوم: انقضاء اليوم الثالث عشر لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بسلام
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