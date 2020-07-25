جامعة الفيوم: انقضاء اليوم الثالث عشر لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بسلام

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم بفضل الله وحمده انتهاء اليوم الثالث عشر من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 2020/7/25 للعام الجامعي 2020/2019 بكافة كليات الجامعة.





ومرت الاختبارات بكل سلام ويسر وسهولة؛ حيث كان عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات 2582 طالبا وطالبة حضر منهم 2509 وتغيب 73 طالبا.



