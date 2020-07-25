الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات لضبط السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنّت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عدة حملات اليوم السبت لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وضبط وردع المخالفين للقانون.





ففي محافظة الشرقية قرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب اليوم غلق ثلاجة كبرى بمدينة العاشر من رمضان، وإعدام 5 أطنان من الفواكه بها لإدارتها بدون ترخيص وافتقارها للاشتراطات الصحية وإحالة أصحابها للنيابة العامة .





كلف المحافظ، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .





وتم إعداد حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية ومداهمة منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، وتمكنت من ضبط ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة وبداخلها ما يقرب من 5 أطنان من الفواكه المختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم تدوين بيانات الصلاحية عليها .





وكشفت اللجنة عن افتقار ثلاجة حفظ الفواكه للاشتراطات الصحية وتمثل خطرا داهما علي صحة المواطنين، فتم غلقها وإعدام الأغذية والفواكه الفاسدة وسحب 4 عينات أغذية، وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه .





وتم تحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وإحالتها للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .





وفي إطار نفس السياق، تمكنت مديرية الصحة بالمحافظة من ضبط 44 ألف عبوة دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك بناء على تكليفات المحافظ لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات لإحكام الرقابة عليها والتأكد من إدارتها بتراخيص ومدي صلاحية الأدوية المتداولة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .





كما تم إعداد حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والتي قامت بمداهمة عدد من الصيدليات بمركز ومدينة ديرب نجم .. تمكنت من ضبط صيدلية يتم إدارتها بدون تراخيص وبداخلها ٤٤ ألف عبوة دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية وأدوية أخري محظور بيعها بالصيدليات وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين مما يعرضها للتلف وكذلك أدوية ومستلزمات طبية ممنوع تداولها وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومحظور بيعها بالصيدليات، وكذلك أدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية بدون فواتير ومخالفة للتسعيرة .





تم التحفظ على المضبوطات وتشميع الصيدلية وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون تراخيص للمسئول عنها وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .





وفي محافظة أسوان، أسفرت جهود أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة اليوم من خلال إدارة مراقبة الاغذية عن إصدار ١٠ قرارات غلق لمنشأت غير مستوفاه للاشتراطات الصحية بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو فى إطار الحملات المكبرة التى تنفذها لمراقبة تداول الأغذية والأطعمة فى الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك .





وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام أكثر من 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، شملت ضبط وإعدام ٦٠٤ كيلوجرام مواد غذائية بالإضافة ٣٧٥ لتر من العصائر والمثلجات بسبب انتهاء الصلاحية وتغير في خواصها .





وأضاف أنه تم ضبط ١٢٠٠ لتر عصائر غير مطابق وضبط ٧٢ لتر خل غير مطابق، و١٣٠٠ كيلو أرز غير مطابق للمواصفات إلى جانب ضبط ٥١٦٠ كيلو ملح طعام متغير الخواص و٤٥٠٠ كيس سناكس غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير ٤٠ محضر جنحه صحيه لمخالفة القرارات والقوانين المنظمه للاغذية .





مشيرا إلى أن الحملة إستهدفت أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بالأسواق بمدينة أسوان .





وفي محافظة بني سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون .





جاء خلال مناقشة المحافظ لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





وأسفرت الحملة عن ضبط 60 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و300 مفك كهربائي مجهول المصدر، علاوة على تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لإقامتها أوكازيون بدون ترخيص من التموين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لنقص وزن الرغيف، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة .





وفي محافظة المنيا، أعدمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص رأس ماشية تبين إصابتها بمرض السل قبل بيعها وتداولها بالأسواق .





وكشفت المتابعة الميدانية للاطباء البيطريين والأجهزة المحلية على محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمعاونة مباحث التموين والجهات المعنية أن هناك رأس ماشية مصابة بالمرض .



