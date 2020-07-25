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محافظات

الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر

السبت 25/يوليه/2020 - 08:51 م
اللواء محمود ابوعمره
اللواء محمود ابوعمره
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إبراهيم جادالله

صدق اللواء محمود ابوعمره، مدير أمن البحر الأحمر، على حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية الأمن والتي قدمها اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع مدير الأمن والمساعدين.

 

وضمت حركة التنقلات الجديدة تولي العميد هشام حافظ، مأمور قسم أول الغردقة، و العقيد محمد طنطاوي، مفتش قطاع تأمين الطرق والافواج السياحية والسفاري، والعقيد جورج عادل، رئيس مباحث المرور، وتولي العقيد محمد عصام، رئيس مباحث التموين، والمقدم هيثم ابو السعود، مفتش مباحث قسم ثان، والعقيد احمد شلبي، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد مصطفى، رئيس مباحث المخدرات، والمقدم هيثم الجرفي، رئيس مباحث الترحيلات، والرائد أحمد السويدي، رئيس مباحث قسم القصير، والرائد رامي الجندي، رئيس مباحث مرسى علم.


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وابقت الحركة علي كل من المقدم اسامه مهران رئيسا لمباحث قسم اول الغردقة، والرائد لؤى الصياد معاون مباحث القسم، والنقيب محمود غانم معاون لمباحث قسم اول الغردقة والرائد احمد الدشناوى معون لمباحث قسم ثان.

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