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محافظات

شاهد لحظة وفاة ضابط متقاعد أثناء الصلاة في المسجد بالغردقة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:19 م
شاهد لحظة وفاة ضابط
شاهد لحظة وفاة ضابط بالمعاش أثناء الصلاة داخل مسجد بالغردقة
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إبراهيم جادالله

شهد أحد مساجد منطقة الكوثر بالغردقة وفاة ضابط بالمعاش وذلك أثناء صلاة العشاء.


وشعر الضابط بحالة إعياء مفاجئة توفي إثرها في نفس لحظة سقوطه.


وحصل صدى البلد على فيديو تم تداوله على صفحات الفيسبوك لـ الضابط ويدعى إ ج.



وكانت أغلب الكلمات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى تظهر مدى دماثة خلقه ومحبته المنتشرة وسط رواد المسجد.


وأكد رواد مواقع التواصل انه كان حريصا على صلاة الجماعة في المسجد وإنه حينما دخل المسجد كان مسرعا للوصول الى الصف الاول بمجرد فرش سجادة الصلاة لم يستغرق ثوانى حيث سقط على ظهره.


ورغم محاولة رواد المسجد انقاذ ونقله إلى احد المستشفيات الخاصة القريبة إلا أنه فارق الحياة فى المسجد.

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