لجنة بيئية لتحديد مصدر التلوث البترولى برأس غارب

شكلت محافظة البحر الاحمر لجنة بيئية حيث شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، تلوثا بتروليا بالزيت الخام، لمعرفة سبب التلوث ومصدره.

وتضم اللجنة البيئية المشكلة الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة وادارة البيئة بمحافظة البحر الاحمر ومحميات البحر الاحمر حيث سيتم أخذ عينة من الزيت الخام لمعرفة مصدرةبد تحليلة ومضاهاتة بعينات الشركات لمعرفة ما اذا كان من احدى منصات البترول بالمنطقة او من احدى المراكب الكبيره.

وكان بلاغا قد ورد لأجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، يفيد ظهور بقعة زيت خام على أحد شواطئ مدينة رأس غارب لم يتم تحديد مساحتها، ناتجة عن تسرب بترولى من إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، ولم يحدد أيضًا المصدر المتسبب فى التلوث.

واشتكى أهالى مدينة رأس غارب، على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب التلوث البترولى الذى شهده أحد شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء هذا الأمر المتكرر بصفة مستمرة.