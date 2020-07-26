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رياضة

موقعة الحسم.. ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا بالدوري الإيطالي

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:07 م
ساري
ساري
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إسراء أشرف
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سامبدوريا، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ومن المنتظر أن يحسم يوفنتوس، لقب الدوري الإيطالي رسميًا، اليوم، في حال حصده الثلاث نقاط.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، - بنسوليو -  بوفون

خط الدفاع: دي ليخت -  ساندرو -  دانيلو -  بونوتشي -  روجاني - ديميريل

خط الوسط: بيانيتش -  رامزي - ماتويدي -  رابيو - بنتانكور-  موراتوري

خط الهجوم: رونالدو -  ديبالا - كواداردو - هيجواين -  برنارديسكي-  أوليفيري - زانيماكيا.

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