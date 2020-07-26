%24 تراجعا في صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 614 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري

تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 24% لتبلغ 614 مليون دولار مقابل 806 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.





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وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، وجود تحسن طفيف بصادرات الملابس خلال يونيو لتسجل 128 مليون دولار في مقابل 126 مليون دولار بنمو قدره 2%.





واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 58.5% من إجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 21% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 359 مليون دولار في مقابل 452 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2019.





وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 164 مليون دولار خلال الفترة من ”يناير- يونيو 2020″ في مقابل 241 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 23% لتبلغ نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.





وارتفعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنحو 18% لتسجل نحو 713 ألف دولار مقابل 604 آلاف دولار، بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنحو 17% لتبلغ 60 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار.





وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير إلى تراجع صادرات (المصنرات) خلال النصف الأول من 2020 بنحو 31% لتبلغ نحو 197 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.





وأرجع ذلك إلى انخفاض صادرات “تي شيرت-بولو شيرت” بنحو 15% لتسجل ما قيمته 165 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار، والأردية الرياضية لنحو 10 ملايين دولار مقابل 52 مليون دولار بتراجع 80%، والبنطلونات بنحو 55% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار.





وأوضح التقرير أن صادرات مصر من “الملابس الداخلية” حققت تراجعا بنحو 14% لتبلغ 10 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار، وكذلك صادرات “ملابس الأطفال” بنحو 67% لتبلغ مليوني دولار مقابل 6 ملايين دولار.





وانخفضت صادرات “الجاكيتات وبليزرات” بنسبة 80% لتبلغ 580 ألف دولار مقابل 2.845 مليون دولار، و “القمصان والبلوزات” بنحو 66% لتسجل نحو 765 ألف دولار مقابل 2.22 دولار، وصادرات “الجوارب والقفازات” بنحو 21% لتسجل 2.641 مليون دولار مقابل 3.33 مليون دولار.





وانخفضت صادرات “البدل وأطقم انسامبلات” خلال اول 6 أشهر من العام الجاري بنحو 15% لتسجل ما قيمته 1.197 مليون دولار مقابل 1.413 مليون دولار، و”المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر” بنحو 87% لتبلغ 154 ألف دولار مقابل 1.226 مليون دولار، ومن بلوفرات” كارديجان” بنسبة 5% لتبلغ 335 ألف دولار، ومن فساتين وتنانير لتسجل 49 ألف دولار.





وفي نفس السياق أشار التقرير الى تراجع صادرات (غير المصنرات) بنحو 20% لتسجل ما قيمته 416 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار، حيث انخفضت صادرات “البنطلونات” بنسبة 24% لتبلغ 183 مليون دولار في مقابل 242 مليون دولار، و “الأردية الرياضية” بنحو 41% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار.





وهبطت صادرات “البدل والأطقم انسامبلات” بنحو 23% لتسجل 65 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات”القمصان والبلوزات” لنحو 70 مليون دولار مقارنة 52 مليون دولار بنمو 33%، والملابس الداخلية بنسبة 21% لتبلغ 8 ملايين دولار.





وارتفعت صادرات فساتين النساء بنسبة 194% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل مليوني دولار، وأغطية الرأس غير الواقية بنسبة 5955% لتبلغ 666 ألف دولار مقابل 11 ألف دولار، ومناديل الجيب والشالات بنسبة 67% لتبلغ 8 ملايين دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من 2020 أشار التقرير الى أن الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة ، تلاها”المانيا الاتحادية” بنحو 39 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار بتراجع 10%، ثم تركيا بقيمة 36 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار بتراجع 6%.





وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى اسبانيا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 35 مليون دولار في مقابل 74 مليون دولار بانخفاض قدره 53%، ولبريطانيا بنسبة 43% لتسجل 25 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 35% لتبلغ 20 مليون دولار في مقابل 31 مليون دولار.





وانخفضت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى كندا خلال الفترة من ” يناير- يونيو 2020″ لتبلغ 9 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار بتراجع قدره 21%، ولليبيا بنسبة 22% لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 4.47 مليون دولار.





وهبطت صادرات مصر من الملابس إلى الكويت بنسبة 59% لتبلغ 1.7 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار، ولهولندا بنسبة 39% لتبلغ 7 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار، ولليابان بنسبة 13% لتسجل 1.5 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى فرنسا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 13 مليون دولار في مقابل 10 ملايين دولار بنمو قدره 29%، ولبولندا بنسبة 7% لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار.





وزادت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى السعودية خلال النصف الأول لتبلغ 13 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار بنمو قدره 1%، ولبلجيكا بنسبة 7% لتبلغ 14.5 مليون دولار في مقابل 13.6مليون دولار.



