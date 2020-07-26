محافظ بورسعيد يناقش إعادة فتح الشوادر ضمن استعدادات المحافظة لعيد الأضحى.. تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، عبده رضوان عضو الغرفة التجارية واحد ممثلي العاملين في مجال الجزارة وذلك لبحث إعادة فتح الشوادر بنطاق المحافظة ، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك .
ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالحضور ، حيث استعرض معهم الإجراءات المتعلقة بفتح الشوادر استعدادا لعيد الأضحى والتطور الذى وصلت اليه المحافظة فى تسمين الماشية بمحطة التسمين الجديدة .
وأكد الغضبان على أن المحافظة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى توفر السلامة للمواطنين
وشدد محافظ بورسعيد متابعة الإلتزام بالضوابط الخاصة بذبح الأضاحى بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق النظافة العامة والشكل الجمالى للمحافظة أثناء عيد الأضحى