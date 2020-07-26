حبس صاحب حمام سباحة ومنقذ تسببا في غرق طالب بالعدوة شمال المنيا

أمرت نيابة مركز العدوة شمال المنيا ، بحبس صاحب حمام سباحة ومنقذ يعمل به 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتسببهما في غرق طالب بالصف الثالث الإعدادي أثناء استحمامه.





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بغرق طالب أثناء استحمامه بحمام سباحة ببندر العدوة.

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وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، لفحص البلاغ حيث تبين مصرع الطالب “م. ا” 13 سنة، بإسفكسيا الغرق أثناء استحمامة بحمام السباحة، وتأخر المنقذ لمحاولة إنقاذه مما إلى أدى وفاته في الحال.



