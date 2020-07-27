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فن

الأبيض والأسود.. أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة جديدة له

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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ندي فكرى
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فلوكس في الصورة بتشيرت أسود والصورة بالأبيض والأسود.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- وحشتنا يا فنان 
- عظمه
- الصوره تجنن 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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