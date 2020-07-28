متحف النوبة نافذة للتعرف على التاريخ الأصيل.. مدبولي يعد بإضافته على الخريطة السياحية

محافظة أسوان تمتلك العديد من المقومات اللامحدودة من تنوع فريد للمنتج السياحى من سياحة أثرية وثقافية وبيئية وعلاجية وترفيهية وسفارى وصيد.











وتلقى "صدى البلد" فى السطور التالية الضوء على أحد المعالم السياحية البارزة، وهو متحف النوبة الأثرى بمدينة أسوان، والذى تم افتتاحه فى عام 1997 ليكون نافذة للتعرف على التاريخ الأصيل.









وقد ظهرت فكرة إنشاء المتحف أثناء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة وتبنتها منظمة اليونسكو، وأعدت الدراسات لبناء المتحف في أوائل الثمانينيات، ويعبر المتحف عن تمثيل للحياة فى النوبة قبل التهجير.









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وقد حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته الشهر الجارى لمحافظة أسوان على زيارة متحف النوبة، حيث اطلع مسئولو المتحف رئيس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها فى ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، وتأتى هذه الجهود فى إطار خطة الدولة للتصدى لانتشار جائحة "كورونا".









وقال مسئولو المتحف، إن الإجراءات شملت إغلاق المتحف للقيام بأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، لافتين إلى أنه تم خلال فترة إغلاق متحف النوبة القيام بأعمال تعقيمه، والتى تمت بإشراف إدارة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بأسوان التابعة للقطاع الوقائى بوزارة الصحة.









وأضاف المسئولون عقب ذلك، وفى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أوائل يوليو الجارى، اختارت وزارة السياحة والآثار عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى؛ تمهيدًا للافتتاح التدريجى لجميع المتاحف والمواقع، ومن بين هذه المتاحف متحف النوبة، ليستعيد نشاطه مجددًا.









فيما أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بالتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى لوضع التصميمات المتعلقة بتطوير المنطقة المواجهة لمتحف النوبة.









وقال اللواء أشرف عطية إن التطوير سيكون بشكل جمالى يليق بهذا الصرح الحضارى ليتضمن معارض للمنتجات اليدوية والحرف البيئية مع إنشاء باركن للحافلات والسيارات الخاصة بالأفواج السياحية.









من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أهمية متحف النوبة لدوره التنويرى والعلمي والثقافى والفنى والتراثى من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، علاوة على أنه أحد أهم المتاحف التى تعرض المجموعات والقطع الأثرية لمختلف العصور والحقب التاريخية المتعاقبة.









جاء ذلك أثناء إهداء الدكتور حسنى عبد الرحيم، مدير عام متحف النوبة، درع المتحف لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده فى دعم ورعاية أنشطة المتحف النوبى باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة.









وقال الدكتور حسنى عبد الرحيم إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهدت العديد من المكاسب من أبرزها إضافة المتحف على الخريطة السياحية إعتبارًا من أول سبتمبر القادم تواكبًا مع بدء الموسم السياحي.









هذا وقد تم تشييد المتحف على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي، ومعامل الترميم، والمخازن .









ويعرض المتحف مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذى يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى فى مصر ومناطق أخرى فى أسوان.









ويتميز متحف النوبة بأنه يضم قطعًا أثرية من مختلف العصور؛ حيث يبدأ من عصور ما قبل التاريخ ويمتد حتى نهاية التاريخ الفرعوني، والعصر المسيحي، والعصر الإسلامى، ثم التراث النوبى الحديث، وتتضمن قاعة ما قبل التاريخ كل ما يتعلق بالحياة البشرية منذ 5000 سنة قبل الميلاد، وما تمثله هذه الفترة من آثار عبارة عن صخور حجرية عليها نقوش معظمها يمثل حيوانات أو مناظر صيد، كما توضح كيف كان على إنسان ما قبل التاريخ أن يحيا فى بيئة لا يتوفر لديه فيها غير أدوات بسيطة.







