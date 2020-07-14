رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بأسوان.. يتابع الإجراءات الاحترازية بمتحف النوبة.. ويشكر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ..صور

= رئيس الوزراء يتفقد ويزور عددا من المشروعات التنموية والخدمية بأسوان

= مدبولي يتفقد الوحدة الصحية بالخزان غرب

= مدبولي يتفقد محور وكوبرى خزان أسوان البديل

= رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الاحترازية بمتحف النوبة

= مدبولى يكتب بخط يده كلمة شكر للأطقم الطبية فى مستشفى أسوان المخصصة للعزل



= رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بالسوق السياحي







يوم حافل تشهده محافظة أسوان من خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.





استهل الدكتور مصطفى مدبولى زيارته بتفقد وحدة صحة أسرة الخزان غرب حيث استمع لشرح تفصيلى حول الوحدة من المختصين.





ورافق رئيس الوزراء خلال زيارته لأسوان وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه محور وكوبرى خزان أسوان البديل.





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ثم تفقد رئيس الوزراء متحف النوبة حيث اطلع مسئولو المتحف رئيس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها فى ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، والتى تأتى فى إطار خطة الدولة للتصدى لانتشار جائحة "كورونا"، مشيرين فى هذا الصدد إلى أن الإجراءات شملت إغلاق المتحف؛ للقيام بأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، لافتين إلى أنه تم خلال فترة إغلاق متحف النوبة القيام بأعمال تعقيمه، والتى تمت بإشراف إدارة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بأسوان التابعة للقطاع الوقائى بوزارة الصحة.





وأضاف المسئولون عقب ذلك، وفى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أوائل يوليو الجارى، اختارت وزارة السياحة والآثار عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى؛ تمهيدًا للافتتاح التدريجى لجميع المتاحف والمواقع، ومن بين هذه المتاحف متحف النوبة، ليستعيد نشاطه مجددًا.





وخلال جولة رئيس الوزراء بالمتحف، أشار المسئولون إلى أن هذا المتحف تم تشييده على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي, ومعامل الترميم, والمخازن، موضحين أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذى يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى فى مصر ومناطق أخرى فى أسوان.





ويتميز متحف النوبة بأنه يضم قطعًا أثرية من مختلف العصور؛ حيث يبدأ من عصور ما قبل التاريخ ويمتد حتى نهاية التاريخ الفرعوني, والعصر المسيحي, والعصر الإسلامى، ثم التراث النوبى الحديث، وتتضمن قاعة ما قبل التاريخ كل ما يتعلق بالحياة البشرية منذ 5000 سنة قبل الميلاد، وما تمثله هذه الفترة من آثار عبارة عن صخور حجرية عليها نقوش معظمها يمثل حيوانات أو مناظر صيد، كما توضح كيف كان على إنسان ما قبل التاريخ أن يحيا فى بيئة لا يتوفر لديه فيها غير أدوات بسيطة.





وتجدر الاشارة إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع متحف النوبة بدأت فى أوائل الثمانينات، وشكلت لجان من المجلس الأعلى للآثار، واليونسكو، والخبراء المصرييين بالجامعات المصرية، وانتهت المرحلة الأولى بإسناد التصميمات الهندسية ومشروع إنشاء المتحف إلى المعمارى الدكتور محمود الحكيم، والعرض المتحفى إلى المهندس الميكسيكى بيدرو راميرز فاسكويز.





ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.





وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى مجال البنية التحتية، وبخاصة فى مجال مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف الصحى، للارتقاء بحياة المواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية.





وخلال الجولة، أشار المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، والتى سبق تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذها.





وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات تتضمن إحلال وتجديد شبكة مياه السادات بطول 3 كم، وبقطر 250مم، وتصل تكلفة هذه الأعمال إلى 3 ملايين جنيه، كما تتضمن أيضًا أعمال المشروع إحلال وتجديد شبكة انحدار الصرف الصحى بطول 1.5 بقطر 600 مم، وبتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.





ونوه المهندس رفعت إسماعيل إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تتضمن إحلال وتجديد كل من محطة رفع بركة الدماس، ومحطة رفع 13، وكذا رافع الكورنيش الجديد ورافع المحكمة، بالإضافة إلى محطة رفع العقاد، وخط طرد محطة رفع العقاد، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط طرد محطة سعد زغلول (قطر 560مم بطول 1500م/ط)، وإحلال وتجديد رافع الصداقة الجديدة.





وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن أعمال المرحلة الأولى قد أوشكت على الانتهاء، وجار إعداد بيان مفصل بالمشروعات التى ستتضمنها المرحلة الثانية من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، والتى ستتكلف 250 مليون جنيه، ومن المخطط أن تشمل مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة من جانب مرفق المياه فى مناطق الشيخ هارون، ومطلع الإذاعة، إلى جانب مناطق وسط المدينة، ومناطق الزيداب، والسيل الريفى، ومنطقة كورنيش النيل، كما ستتضمن المرحلة الثانية مشروعات تتعلق بمرفق الصرف الصحى، منها ما يخص مشروعات الصرف الصحى لمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل.





وقد وافق رئيس الوزراء على تدبير مبلغ 250 مليون جنيه لإستكمال المرحلة الثانية، على أن يتم تدبير 100 مليون جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، و150 مليون يتم توفيرها بعد إعادة ترتيب أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان





وسجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة أسوان، بخط يده كلمة للأطقم الطبية فى مستشفى أسوان المخصصة للعزل.





وجاء بنص الكلمة " شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصى وأود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير واحترامى لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا ومازالوا يقومون بواجبهم المقدس فى رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وكفاح وضمير".





وأستمع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح تفصيلى من الوزراء والمسئولين عن خطة تطوير والإرتقاء بمحور السوق السياحي في أسوان، فضلا عن خطة مشروع التطوير والارتقاء بساحة المحطة بمدينة أسوان، ومشروع إنشاء مبنى مركز تجارى ومبنى إدارة وتطوير واجهة مبنى المحافظة، خلال جولته التفقدية لمشروعات محافظة أسوان.