درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى نسبة 80%.



