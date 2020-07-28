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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 7- 2020، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى نسبة 80%.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
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