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برلمان

برلماني: الغرف التجارية نجحت فى تنفيذ مبادرة "ما يغلاش عليك"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة نجحت فى المساهمة الإيجابية والكبيرة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وقال "الحناوى " فى بيان اصدره اليوم ان هذه المبادرة ادت الى انتعاش كبير داخل الأسواق بعد الآثار السلبية الخطيرة لفيروس كورونا التي تأثر بها الشارع التجاري منذ ظهورها متوقعا أن تنعش هذه المبادرة المهمة المبيعات لتعويض فترة الركود التي ضربت السوق في الفترة السابقة.

وأشاد النائب محمد هانى الحناوى بدعم منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لجميع المبادرات الرئاسي ودعمها المستمر خاصة للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل لأن هذه الفئات التي تحتاج المساندة الحقيقية وهو ما تنظر إليه القيادة السياسية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

ووجه تحية قلبية لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي لحرصه على إنجاح هذه المبادرة في ظل دخول عيد الأضحى المبارك وتداعيات جائحة كورونا وإصراره على مشاركة التجار والصناع من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات للاستفادة من المبادرة وإفادة المواطنين كدور مجتمعي للتجار في مساندة الدولة في إنجاح مبادراتها المجتمعية.

وأكد النائب محمد هانى الحناوى أنه تابع بنفسه الأسعار لمختلف السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق تنفيذا لهذه المبادرة وتأكد أن هناك تخفيضات كبيرة متوقعا أن تحقق هذه المبادرة نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في ظل التكاتف والتنسيق الحقيقى بين مختلف المؤسسات التنفيذية والقطاع الخاص والحماس بالاتحاد العام للغرف التجارية في مساندة المبادرة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمجتمعية لصالح جميع المواطنين.

وقال الحناوى ان هذه المبادرة سيكون لها آثارها الكبيرة على الاقتصاد المصرى ومنها تشجيع المنتجات المحلية والحد من الاستيراد مناشدا جميع المستهلكين تشجيع المنتجات المصرية والإقبال على شرائها.
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