AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بثينة كشك: نحارب الدروس الخصوصية ونعتبرها قضية "حياة أو موت"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، إن الدولة تحارب الدروس الخصوصية على قدم وساق، وتعتبر القضية قضية "حياة أو موت" من أجل تغيير ثقافة المجتمع الخاطئة والسلبية، وتابعت:"زمان من كان يأخذ دروس خصوصية كان يستخبأ لأنها شهادة ضعف..أما الآن أولياء الأمور يفتخرون أنهم يعطون دروس خصوصية لأبنائهم عند المدارس الفلانى.. وده بيدل على أن الآية اتعكست وهذا أمر غير صحيح ويجب التصدى له".

وأضافت بثينة كشك، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة قررت وقف أى مدرس عن العمل حال ضبطه داخل مراكز الدروس الخصوصية، لمحاربة هذه الظاهرة، كونه خروج عن مقتضى العمل الوظيفى.

ولفتت  وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ،إلى أن هناك إقبال كبير من المدرسين على إعطاء دروس تقوية للطلاب بالتعاون مع الإدارة التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطالبات يتفوقن.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.. صور

برقم كود الطالب.. احصل على نتيجة أولى و2 ثانوي بـ كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد مركز توزيع الأسئلة.. صور

23 محضر غش لطلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

ضبط حالتي غش في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

التعليم: مراكز الدروس الخصوصية تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح

ترشيحاتنا

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

دراسة تكشف مفاجأة قاسية حول كورونا.. فيديو

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

الإمارات تعلن عن أسعار الوقود الجديدة في أغسطس

بريطانيا تنعي طبيب الغلابة: إنسان عظيم كرس حياته للفقراء

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق

بمكياج جذاب.. رابعة الزيات بإطلالة شبابية تخطف الأنظار