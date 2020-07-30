صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

نشرت النجمة التركية سنجول اودن، صورة جديدة من حفل زفافها الذى احتفلت به أمس على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات.





‎وتم الزواج في حفل بسيط في بلدية بشيكتاش ورافقا سنجول كشهود للعروس أرزوم أونان وإسراء ديرمانجي أوغلو، وتم الكشف عن صور جديدة من الحفل.





وتعد سنجول إحدى النجمات اللاتى شاركن فى الدراما المصرية لأول مرة، خاصة بعد نجاح مسلسلها التركى "نور"، حيث شاركت الفنان أمير كرارة فى مسلسل بعنوان "تحت الأرض".

سنجول أودن من مواليد 17 فبراير 1979، وقد بدأت نشاطها الفني عام 1993.