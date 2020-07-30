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مرأة

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:03 م
القهوة الخضراء للتخسيس
القهوة الخضراء للتخسيس
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن الكثير من أصحاب الوزن الزائد يتناولون القهوة الخضراء التي تساعد على التخسيس، لكن لا بد أن تكون مضمونة ومسجلة في السوق وليست مغشوشة أو مهربة. 

وأضاف باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أقراص الشاي الأخضر تعطيك نفس النتيجة، ومضمونة، ورخيصة السعر، ويفضل تناول قرصين على الريق بشكل يومي. 

وأوضح أنه سواء الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء هي "ليست سحرية في انقاص الوزن " لكنها عامل مساعد فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط في التخسيس. 

ونصح باهر السعيد بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يتضمن تلك المشروبات الخاصة بالتخسيس مثل القهوة الخضراء وأقراص الشاي الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى بذل مجهود بدني وممارسة الرياضة كي تستطيعي إنقاص الوزن وليس الاعتماد على المشروبات فقط. 
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