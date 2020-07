حصد النجم العالمي جاستين بيبر 4 ترشيحات ضمن حفل توزيع جوائز MTV TV video awards ، والتي اعلت عنها منذ قليل.





وينافس جاستين بيبر على جائزة Artist of the year مع كل من ليدي جاجا ، ذاويكند ، بوست مالون وايضا على جائزة best pop.





وكان جاستين بيبر حقق نجاحا كبيرا بألبومه الاخير changes الذي طرحه في مطلع 2020، وكان من المقرر اقامة جولة غنائية لكت تأجيلت بسبب وباء كورونا.