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فن

ثورة من جمهور دوا ليبا بسبب صفر ترشيحات في MTV TV video awards

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:06 ص
دوا ليبا
دوا ليبا
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شروق ابراهيم
اثار جمهور المغنية البريطانية دوا ليبا ثورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم ترشحها لجوائز حفل MTV TV video awards، رغم ما حققته من نجاح بألبومها الاخير  future nostalgia. 

وتصدرت دوا ليبا التريند في جميع انحاء العالم بعد ساعات من اعلان ترشيحات التي تضم افضل مغني وافضل اداء غنائي وغيره،وينافس فيها تايلور سويفت، ليدي جاجا و بيلي ايليش.

وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما اصبحت دوا لبيا تريند بالتزامن مع طرح البومها الجديد.

ويضم الألبوم 11 اغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.

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