بتحية الإسلام.. بوريس جونسون يبث تهانيه بعيد الأضحى.. فيديو

استهل جونسون تهنئته بتحية الإسلام قائلًا "السلام عليكم. أتمنى للمسلمين في بريطانيا وحول العالم عيد أضحى مبارك وسعيد".

وأضاف جونسون "الأشهر الماضية لم تمر بسهولة على أي شخص. ولكن مسلمي بريطانيا احتفلوا بشهر رمضان تحت قيود التباعد الاجتماعي، وكان الكثيرون منهم يرغبون في أداء الحج ولم ينالوا ما تمنوا بسبب إجراءات الإغلاق".

وتابع جونسون "أود أن أقول شكرًا جزيلًا لكم على التضحيات التي قدمتموها وكل جهودكم البطولية، وبالتحديد المساعدة في إنقاذ الأرواح من خلال الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، ومنح العطايا لمن يتاجون إليها، والعناية بالفئات الأكثر احتياجًا".

وأكمل جونسون "وأشكر بالطبع الدور الذي لعبه العديد من مسلمي بريطانيا في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، من الأطباء والممرضات والعاملين بهيئة الصحة العامة، الذين استمروا في عملهم أثناء الأزمة وأعطوا الأولوية للآخرين وفي بعض الأحيان فقدوا أرواحهم للأسف".

وقال جونسون "مع حلول عيد الأضحى الذي يحيي القيم الإسلامية مثل الواجب والتضحية بالنفس، أدعوكم إلى الاستمرار في عملكم الرائع مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وأضاف "الأمور ستكون مختلفة خلال عيد الأضحى هذا العام، بما في ذلك صلاة العيد، ولكن آمل أن تستمتعوا بالاحتفالات. أطيب تمنياتي للمسلمين في المملكة المتحدة وحول العالم بعيد أضحى سعيد".

I want to wish Muslims here in the UK and around the world the very best for Eid al-Adha. #EidMubarak pic.twitter.com/VG8f6p0qy2