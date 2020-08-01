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الرقمنة هي المستقبل.. محمد عبد الحافظ: مجلة طبيبك الخاص ساهمت في القضاء على البلهارسيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:22 م
محمد عبد الحافظ
محمد عبد الحافظ رئيس التحرير التنفيذي لمجلة طبيبك الخاص
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هاني حسين
قال محمد عبد الحافظ رئيس التحرير التنفيذي لمجلة طبيبك الخاص، إن المجلة تجربة ملهمة لمن يريد النجاح في الصحافة المتخصصة.

وأضاف محمد عبد الحافظ في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  صدرت المجلة في يناير 1969 قبل خوض حرب الاستنزاف".

وتابع محمد عبد الحافظ:"  كتب في  المجلة الدكتور احمد عكاشة استاذ الطب النفسي وكوكبة من الاطباء الاكفاء في كافة التخصصات".

وأكمل محمد عبد الحافظ:" المجلة ساهمت في القضاء على البلهارسيا وقت ظهورها وتوصيل المعلومات الطبية الصحيحة للمريض  والقارئ عن المرض".

وأضاف محمد عبد الحافظ:"  دور مجلة طبيبك الخاص تنويري من الدرجة الأولى وكان توزيعها يصل إلى 100 ألف نسخة ".

وأكمل :"  الرقمنة دخلت مجلة طبيبك الخاص في ظل ازمة فيروس كورونا، والصحافة الورقية رمز ولكن الصحافة الرقمية هي المستقبل وهناك خطة لتطوير المجلة وإدخال الرقمنة والتكنولوجيا بها".
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