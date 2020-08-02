الإنسانية تنتصر.. الموارد البشرية السعودية تعاقب شركة مقاولات لهذا السبب

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات النظامية تجاه إحدي الشركات السعودية العاملة في مجال المقاولات وذلك لإرتكابها مخالفة جسيمة تجاه أحد عمالها.





جاء ذلك في استجابة سريعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ردا علي شكوي تخص أحد العمال الذي رصدته عدسات بعض النشطاء نائما علي الرصيف في مشهد لايليق بالإنسانية وأبسط حقوق الإنسان في توفير مأوي مناسب له.





وكان أحد المغردين قد نشر صور لأحد العمال وهو نائمًا على الرصيف بجوار أحد مولدات الكهرباء حيث علق علي الصور قائلا : ينام على الرصيف في وقت يصعب علينا الجلوس من غير مكيفات؛ خافوا الله في الناس".





وكانت الوزارة قد أعلنت عن رصد قصة العامل بعد حصولها على الإفادات اللازمة، وقامت بضبط المخالفة بحق المنشأة، كما اتخذت الإجراءات النظامية وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.