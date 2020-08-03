مع كلبها.. كارول سماحة تشارك جمهورها صورة جديدة في العين السخنة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها مع كلبها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت كارول مع كلبها في العين السخنة وعلقت على الصورة قائلة: "القهوة مع سنوبي".
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- شكله يجنن
- حلويين اوي
- بحبكوااا
وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
واستطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهر كارول سماحة بشكل مختلف عما اعتاد عنه الجمهور، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها، نالت إعجاب الكثيرين، وأهل كارول لتصبح التريند الأول في "تويتر" عقب عرض الفيديو كليب.
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🦋 coffee with snoopy #carolesamaha #كارول_سماحة
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