حب نفسك علشان هي اللي هتنجحك .. أحمد فلوكس يوجه رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام

اشتغل علي قد ما تقدر.... في كل حته و في كل وقت .... العمل هو ذاتك ، هو انت ، نجاحك هو انت ،، هو اللي باقيلك ... حب ما تعمل لتعمل ما تحب ... حب نفسك علشان نفسك هي اللي هاتنجحك