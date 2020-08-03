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فن

حب نفسك علشان هي اللي هتنجحك .. أحمد فلوكس يوجه رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:28 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد فلوكس صورة  جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: اشتغل علي قد ما تقدر.... في كل حته و في كل وقت .... العمل هو ذاتك ، هو انت ، نجاحك هو انت ،، هو اللي باقيلك ... حب ما تعمل لتعمل ما تحب ... حب نفسك علشان نفسك هي اللي هاتنجحك

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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