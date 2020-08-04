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أخبار العالم

تفاصيل تقرير الأمم المتحدة عن امتلاك كوريا الشمالية لأجهزة نووية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكر تقرير سري للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية طورت أجهزة نووية، يمكن تركيبها على الرؤوس النووية، وهو ما يعد انتهاكا جديدا. 

وقال التقرير، إن التجارب النووية السابقة التي قامت بها كوريا الشمالية؛ ساعدت في تطوير أجهزة نووية مصغرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". 

وحذر المراقبون من تقديم بعض الدول لتقييم، يفيد بأن "كوريا الشمالية طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة؛ لتركيبها على الرؤوس الحربية للصواريخ".

ولم تُجرِ كوريا الشمالية أي تجارب نووية منذ سبتمبر 2017، ولكنها بين الفينة والأخرى، تقوم بتجارب لصواريخ باليستية أو راجمات صواريخ باليستية.
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