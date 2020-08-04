بسبب محرقة اليهود.. فيسبوك وإنستجرام يحظران حسابات كاتب فرنسي إلى الأبد.. ما القصة؟

حظر موقعا التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، الكاتب الساخر الفرنسي الجنسية "ديودونيه مبالا مبالا"، دون أمل في عودته مرة أخرى إلى عالم شبكات التواصل الإجتماعي، خاصةً أنه سبق أن تم حظر حساب «ديودونيه» على موقع يوتيوب لمقاطع الفيديو المصورة على خلفية سخريته المتواصل من ضحايا محرقة اليهود.





بالرغم من حظر جوجل لحسابه الساخر الفرنسي على موقع يوتيوب إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في تقديم مقاطع فيديو مصورة يتناول فيها أحداث محرقة اليهود بشكل ساخر؛ وهو ما أثار استياء العديد من أبناء الديانة اليهودية والمعادين للنازية.





وأصدرت مجموعة «فيسبوك وإنستجرام»، بيانا لتوضيح قرارهم الأخير فيما يخص الساخر الفرنسي جاء فيه "تماشيا مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا" من شبكتي "فيس بوك" و"إنستجرام".





وأوضح البيان أن قرار الحظر الدائم لا يتم فرضه بشكل عشوائي إذ يتم دراسة الأمر أكثر من مرة لاتخاذ القرار إذ جاء فيه: "إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائما بكثير من العناية، لكن لا مكان على فيس بوك وإنستجرام للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم".





وذكر البيان أنه تم حظر ديودونيه مبالا سابقا وتم تحذيره من الاستمرار في تقديم محتوى يستهدف الإساءة للآخر والسخرية من آلامهم خاصة في الوقائع التاريخية التي تثير إستياء المشاعر الإنسانية بغص النظر عن جنسية وديانة الشعوب.





يذكر أن الساخر الفرنسي ديودونيه، يمتلك نحو 1,3 مليون متابع عبر فيس بوك وإنستجرام من مختلف الدول الأوروبية، فضلا عن وجود 400 ألف مشترك في قناته على موقع يوتيوب للمقاطع المصورة.





كما أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها إذ تم حظر شبكتي فيسبوك وإنستجرام العديد من الشخصيات العامة والمؤثرة المحسوبون على اليمين المتطرف في فرنسا.



