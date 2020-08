هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك

View this post on Instagram

يا رب يسلم اختي وعائلتي كلها في لبنان بلدي الثاني .. مش مصدقة اللي بيحصل وليه ! الدمار لا دين له .. يا رب يحفظ لبنان وشعبه .. قلبي معكم ويا رب يسلمكم ويبعد عنكم كل شر