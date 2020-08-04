AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
نشرت الفنانة هنا شيحة، مقطع فيديو لانفجار بيروت عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت الفنانة هنا شيحة "يارب سلم اختي وعائلي كلها في لبنان مش مصدقة اللي بيحصل، يارب يحفظ لبنان وشعبه".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مفرقعات.. انفجار عنيف بمرفأ بيروت.. شاهد

مئات الإصابات جراء انفجار مرفأ بيروت

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

إصابة مئات الأشخاص.. انفجاران متتاليان داخل مرفأ بيروت يهزان العاصمة اللبنانية

الله يحمى لبنان.. إليسا: بيتي كله اتكسر في انفجار بيروت

ترشيحاتنا

وفاة أمين عام حزب الكتائب في انفجار لبنان

الصحة العالمية تعلق على حادث انفجار بيروت

مصدر لبنانى يكشف مصدر الانفجارات فى بيروت

هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك

حقيقة توقيع عقوبات مالية على أشرف بن شرقي في نادي الزمالك

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع