هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك

نشرت الفنانة هنا شيحة، مقطع فيديو لانفجار بيروت عبر حسابها على إنستجرام.





وكتبت الفنانة هنا شيحة "يارب سلم اختي وعائلي كلها في لبنان مش مصدقة اللي بيحصل، يارب يحفظ لبنان وشعبه".





وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".